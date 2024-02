Ceconomy Aktie: Pleite oder Chance?

Der Relative Strength Index: Um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten, kann auf den bekannten Relative Strength-Index, den RSI, zurückgegriffen werden. Dabei wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wert zwischen 0 und 100 normiert. Der RSI von Ceconomy liegt bei 67,32, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beträgt 54,63, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Dieses Gesamtbild führt zu einem Gesamtrating von "Neutral".

Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Ceconomy liegt aktuell bei 2,28 EUR, während der aktuelle Aktienkurs bei 2,264 EUR liegt. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -0,7 Prozent und somit zu einer Bewertung als "Neutral". Der GD50 für die letzten 50 Tage liegt derzeit bei 2,3 EUR, was zu einem Abstand von -1,57 Prozent führt und ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Somit ergibt sich insgesamt eine Gesamtnote von "Neutral".

Anleger: Neben harten Faktoren wie Bilanzdaten können Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung eingeschätzt werden. Unsere Analysten haben die Ceconomy auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. Zudem wurden in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen rund um Ceconomy in den sozialen Medien aufgegriffen. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht die Einstufung "Gut". Zudem wurde die Analyse durch die Betrachtung von Handelssignalen bereichert. Dabei ergibt sich auf der Ebene der Handelssignale eine Bewertung von "Gut" auf Basis von fünf konkret berechneten Signalen (4 "Gut", 1 "Schlecht"). Insgesamt wird die Stimmung hinsichtlich Ceconomy als "Gut" eingestuft.

Sentiment und Buzz: Eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie spielt auch die langfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Dabei wurden die Diskussionsintensität, also die Häufigkeit der Meldungen, sowie die Rate der Stimmungsänderung berücksichtigt. Bei der Analyse zeigten sich interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität hat sich stark verändert, da deutlich weniger Aktivität zu erkennen ist, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat in diesem Zeitraum eine negative Änderung erfahren, was wiederum zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinstufung von "Schlecht".