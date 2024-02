Ceconomy Aktie: Lieber erstmal abwarten!

Die Analyse des Sentiments und Buzz rund um die Ceconomy Aktie zeigt interessante Ergebnisse. Die Diskussionsintensität ist rückläufig, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Ebenso hat sich die Stimmungsänderung negativ entwickelt, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Schlecht"-Einstufung.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Ceconomy bei 2,28 EUR liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 2,264 EUR aufweist. Die Distanz zum GD200 beträgt -0,7 Prozent, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 2,3 EUR, was zu einer weiteren Einschätzung als "Neutral" mit einem Abstand von -1,57 Prozent führt. Insgesamt wird daher die Gesamtnote "Neutral" vergeben.

Im fundamentalen Bereich liegt das aktuelle KGV der Ceconomy bei 8,65, was unter dem Branchendurchschnitt (73 Prozent) liegt. Die Branche "Spezialität Einzelhandel" weist einen Wert von 31,59 auf, was darauf hindeutet, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist und somit eine "Gut"-Bewertung erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Ceconomy-Aktie liegt bei 67,32, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 54,63, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für die letzten 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Neutral" basierend auf dem RSI.

Abschließend lässt sich festhalten, dass die Ceconomy Aktie gemäß der Analyse ein "Schlecht"-Einstufung im Sentiment und Buzz, eine "Neutral"-Bewertung in der technischen Analyse sowie eine "Gut"-Bewertung auf Fundamentaldatenbasis erhält. Der RSI führt ebenfalls zu einer Gesamtbewertung als "Neutral".