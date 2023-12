Ceconomy Aktie: Jetzt aber!

Die Dividendenrendite von Ceconomy beträgt derzeit 20,56 Prozent, was 10,21 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen eine "Gut"-Bewertung von den Analysten.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Für Ceconomy beträgt der 7-Tage-RSI 42,62 Punkte, was auf eine neutrale Einstufung hinweist. Der RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 37,36, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Ceconomy besonders positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Automatische Analysen der Kommunikation bestätigen, dass in letzter Zeit vor allem positive Signale im Vordergrund standen.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Ceconomy-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 2,29 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs von 2,302 EUR weicht hiervon um +0,52 Prozent ab, was zu einer neutralen Bewertung führt. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, ergibt sich jedoch ein positiveres Rating, da der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Insgesamt erhält die Ceconomy-Aktie eine "Gut"-Bewertung sowohl für die Dividendenpolitik, das Anleger-Sentiment als auch für die einfache Charttechnik.