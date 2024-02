Ceconomy Aktie: Ist es vollbracht?

Die Ceconomy-Aktie wird anhand verschiedener Analysen bewertet. Bei der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 8,65 deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 31,41. Dies entspricht einer Unterbewertung um 72 Prozent und führt zu einer Einstufung als "Gut".

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Ceconomy derzeit eine Rendite von 20,56 % auf, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 3,86 %. Diese Differenz von 16,69 Prozentpunkten führt ebenfalls zu einer Einstufung als "Gut" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Die technische Analyse basierend auf dem Relative Strength Index (RSI) zeigt gemischte Ergebnisse. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt bei 89,86 Punkten, was bedeutet, dass die Ceconomy-Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der 25-Tage-RSI liegt bei 60,1, was bedeutet, dass die Ceconomy hier weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt erhält die Ceconomy-Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf den RSI.

Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ergibt eine Einstufung als "Neutral". Sowohl der GD200 als auch der GD50 zeigen Abweichungen vom aktuellen Aktienkurs, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Insgesamt zeigt die Analyse gemischte Ergebnisse, wobei die Ceconomy-Aktie in der fundamentalen Analyse gut abschneidet, in der Dividendenanalyse als gut eingestuft wird, hingegen in der technischen Analyse gemischte Bewertungen erhält.