Ceconomy Aktie: Immer langsam!

In den letzten vier Wochen wurde bei Ceconomy eine Verschlechterung des Stimmungsbildes festgestellt, was zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht" führt. Die Kommunikationsfrequenz hat sich hingegen nicht signifikant verändert. Die technische Auswertung zeigt, dass der aktuelle Schlusskurs der Ceconomy-Aktie in der Nähe des gleitenden Durchschnitts der letzten 200 bzw. 50 Handelstage liegt, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt.

Auf fundamentaler Basis wird Ceconomy im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Spezialität Einzelhandel) als unterbewertet angesehen, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war überwiegend positiv, jedoch hat sich die Diskussion in den letzten Tagen in Richtung negativer Themen verlagert, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Statistische Auswertungen zeigen in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Kaufsignalen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.