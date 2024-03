Ceconomy Aktie: Hier wird sich nicht viel verändern

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Ceconomy liegt mit 8,65 unter dem Branchendurchschnitt, was einer Differenz von 73 Prozent entspricht. Aufgrund des niedrigen KGVs wird die Aktie als preisgünstig eingestuft und erhält daher eine positive Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien.

Der Relative Strength Index (RSI) beträgt auf 7-Tage-Basis 44,15 Punkte, was darauf hinweist, dass die Ceconomy-Aktie derzeit weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der 25-Tage-RSI von 67,47 zeigt, dass die Aktie neutral eingestuft wird.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Ceconomy-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 2,24 EUR. Der letzte Schlusskurs von 2,06 EUR weicht um -8,04 Prozent ab, was eine negative Bewertung aus charttechnischer Sicht bedeutet. Ebenso erhält die Aktie für den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage eine schlechte Bewertung.

Das Anleger-Sentiment für die Ceconomy-Aktie ist insgesamt positiv, da in den sozialen Medien hauptsächlich positive Meinungen geteilt wurden und der Meinungsmarkt sich in den letzten Tagen mit den positiven Themen rund um Ceconomy beschäftigt hat. Daher erhält die Aktie eine insgesamt positive Bewertung in Bezug auf die Anleger-Stimmung.

Insgesamt ergibt sich für Ceconomy aufgrund der verschiedenen Analysen eine positive Gesamtbewertung.