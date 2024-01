Ceconomy Aktie: Hammer Entwicklung!

Die Aktie von Ceconomy wird derzeit als unterbewertet betrachtet, gemessen am Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit einem KGV von 8,65 liegt sie insgesamt 72 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Bereich "Spezialität Einzelhandel", der bei 31,28 liegt. Aufgrund dieser Kennzahl erhält die Aktie in der fundamentalen Analyse eine Bewertung von "Gut".

In den sozialen Medien zeigt sich eine neutrale Haltung der Marktteilnehmer gegenüber Ceconomy in den letzten Tagen. Die Kommunikation war weder positiv noch negativ. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch größtenteils positiv. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält Ceconomy daher eine "Neutral"-Einschätzung. Zudem gab es ein Handelssignal auf Basis historischer Berechnungen (1 mal "Gut", 0 mal "Schlecht"). Da es mehr Kauf- als Verkaufssignale gab, wird dieses Kriterium als "Gut" bewertet. Insgesamt erhält Ceconomy von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung für die Anlegerstimmung.

Im Bereich Dividende schüttet Ceconomy derzeit höhere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt im Spezialität Einzelhandel. Der Unterschied beträgt 16,71 Prozentpunkte (20,56 % gegenüber 3,85 %). Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie eine Bewertung von "Gut".

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Ceconomy-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 2,29 EUR liegt. Dieser Wert liegt in der Nähe des letzten Schlusskurses (2.388 EUR) mit einem Unterschied von +4,28 Prozent, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, ergibt sich ein Wert von 2,26 EUR, wobei der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt liegt (+5,66 Prozent). Dies führt zu einer positiven Bewertung der Ceconomy-Aktie mit einem "Gut"-Rating.

Insgesamt wird die Ceconomy-Aktie sowohl in der fundamentalen Analyse als auch in der Dividendenpolitik und der technischen Analyse positiv bewertet.