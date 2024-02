Ceconomy Aktie: Gut oder schlecht?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist ein wichtiger Indikator für die Preisgünstigkeit einer Aktie. Bei Ceconomy liegt das KGV bei 8,65, was deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 31 liegt. Aufgrund dieses niedrigen KGVs wird die Aktie als "günstig" eingestuft und erhält daher eine positive Bewertung auf fundamentaler Basis.

In Bezug auf die Diskussionen in den sozialen Medien zeigt sich bei Ceconomy eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer negativen Einschätzung des Sentiments führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist ebenfalls gering, was insgesamt zu einem schlechten Stimmungsbild führt.

Die technische Analyse basierend auf trendfolgenden Indikatoren zeigt, dass die Ceconomy-Aktie sowohl auf längerfristiger als auch auf kurzfristiger Basis mit einem schlechten Rating versehen wird. Dies basiert auf der Abweichung des Schlusskurses von den gleitenden Durchschnitten der letzten 200 bzw. 50 Tage.

Hingegen weist Ceconomy eine Dividendenrendite von 20,56 % auf, die deutlich über dem Branchendurchschnitt von 3,97 % liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung in Bezug auf die ausgeschüttete Dividende.

Insgesamt ergibt sich also ein gemischtes Bild für die Ceconomy-Aktie, mit positiven fundamentalen und dividendenbezogenen Bewertungen, aber negativen Einschätzungen in Bezug auf Sentiment und technische Analyse.