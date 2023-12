Ceconomy Aktie: Einfach nur Wahnsinn, was hier passiert

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Für Ceconomy betrachten wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 42,62 Punkte, was bedeutet, dass Ceconomy momentan weder überkauft noch überverkauft ist, und die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 37,36, dass Ceconomy weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Das Sentiment und der Buzz im Internet können Stimmungen verstärken oder verändern. In Bezug auf die Diskussionintensität haben wir bei Ceconomy eine mittlere Aktivität gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine Veränderung zum Negativen auf, wodurch das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Schlecht" bewertet wird.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Ceconomy-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 2,29 EUR. Der letzte Schlusskurs von 2,302 EUR weicht somit +0,52 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage beträgt 2,02 EUR, und der letzte Schlusskurs liegt darüber (+13,96 Prozent), was zu einem "Gut"-Rating führt.

Die Dividendenrendite für Ceconomy beträgt bezogen auf das Kursniveau 20,56 Prozent, was 10,21 Prozent über dem Mittelwert (10,35) für diese Aktie liegt. Unsere Analysten bewerten daher die Dividendenpolitik von Ceconomy als "Gut".