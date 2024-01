Ceconomy Aktie: Besser könnte es gar nicht laufen!

Die technische Analyse der Ceconomy-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs inzwischen bei 2,28 EUR liegt, während der aktuelle Kurs bei 2,476 EUR liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei +8,6 Prozent liegt, was als "Gut" bewertet wird. In ähnlicher Weise liegt der GD50 für die letzten 50 Tage bei 2,1 EUR, was einer positiven Distanz von +17,9 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtnote von "Gut".

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv, wobei an sieben Tagen überwiegend positive Themen diskutiert wurden und an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen Ceconomy, was zu einer insgesamt positiven Bewertung durch die Redaktion führt. Statistische Auswertungen großer historischer Datenmengen haben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Kaufsignalen ergeben, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Ceconomy liegt bei 7,41, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25 beläuft sich auf 38,46, was für einen Zeitraum von 25 Tagen als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Gut".

In Bezug auf die Dividende beträgt die aktuelle Dividendenrendite für Ceconomy 20,56 Prozent, was 10,21 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Ceconomy eine "Gut"-Bewertung von unseren Analysten.