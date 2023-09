Ceconomy Aktie im Abwärtstrend: Quartalszahlen könnten +23,58% Gewinn bringen

Die Aktie befindet sich derzeit in einem Abwärtstrend und hat in den letzten Monaten deutlich an Wert verloren. Der gleitende Durchschnitt 50 dient normalerweise als Unterstützung, aber in diesem Fall hat er keine positive Wirkung gezeigt.

Es bleibt spannend, wie sich die Quartalszahlen auf den Aktienkurs auswirken werden. Die Analysten sind optimistisch und prognostizieren einen Anstieg des Umsatzes und Gewinns im Vergleich zum Vorquartal. Aktionäre, die noch einsteigen möchten, könnten auf lange Sicht mit einem Gewinn von +23,58% rechnen.

Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass diese Schätzungen auf Annahmen basieren und der Aktienmarkt immer eine gewisse Unsicherheit mit sich bringt. Aktionäre sollten daher ihre Investitionsentscheidungen sorgfältig abwägen und verschiedene Faktoren berücksichtigen.

Die Quartalsbilanz...