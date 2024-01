Ceco Environmental Aktie: Sind Sie dafür gewappnet?

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen innerhalb eines Zeitraums von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, während ein Wert zwischen 70 und 100 als „überkauft“ betrachtet wird. Ein Wert dazwischen wird als neutral eingestuft. Der RSI von Ceco Environmental liegt bei 84,47, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25, basierend auf einem Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 48,95 und deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin, was die Gesamtbewertung auf "Schlecht" festlegt.

Der gleitende Durchschnittskurs von Ceco Environmental beträgt derzeit 14,89 USD, während der aktuelle Kurs bei 19,38 USD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt daher +30,15 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Im Gegensatz dazu liegt der GD50 für die vergangenen 50 Tage bei 19,19 USD, was die Aktie aus dieser Perspektive mit einem Abstand von +0,99 Prozent als "Neutral" einstuft. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtnote von "Gut".

Bei der Betrachtung des Sentiments und Buzz im Internet liefert Ceco Environmental interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist gesunken, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was die Redaktion zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

In den letzten zwei Wochen wurde Ceco Environmental von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Auch in den letzten Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um das Unternehmen diskutiert. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung basierend auf der Anleger-Stimmung. Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt führt daher zu einer "Gut"-Einstufung.