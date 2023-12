Ceco Environmental Aktie: Jetzt geht’s richtig los!

In den vergangenen zwölf Monaten haben 2 Analysten Bewertungen für die Ceco Environmental-Aktie abgegeben. Davon waren 2 Bewertungen "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht", was zu einem Gesamtrating von "Gut" führt. Es gab keine neuen Analystenupdates für Ceco Environmental im letzten Monat. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten für die Aktie beträgt 18 USD, was einem Abwärtspotenzial von -12,54 Prozent entspricht, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 20,58 USD. Daher ergibt sich eine "Schlecht"-Empfehlung für die Aktie. Insgesamt erhält Ceco Environmental somit ein "Neutral"-Rating basierend auf dieser Analyse.

Bei der Dividendenrendite liegt Ceco Environmental derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 5,2 Prozent liegt. In der Kategorie "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung aufgrund dieser Differenz.

In der technischen Analyse weicht der Durchschnitt des Schlusskurses der Ceco Environmental-Aktie für die letzten 200 Handelstage (14,49 USD) um +42,03 Prozent vom letzten Schlusskurs (20,58 USD) ab, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (18,08 USD) liegt mit einem Plus von +13,83 Prozent über dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Somit erhält die Ceco Environmental-Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Industrie" hat die Aktie im letzten Jahr eine Rendite von 43,26 Prozent erzielt, was jedoch 100,15 Prozent unter dem Durchschnitt (143,41 Prozent) liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" beträgt 2,7 Prozent, wobei Ceco Environmental aktuell um 40,56 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt auf dieser Stufe mit "Neutral" bewertet.