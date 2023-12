Ceco Environmental Aktie: Fakten, Fakten, Fakten!

Weitere Suchergebnisse zu "Altitude Acquisition Corp":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt. Ein Wert dazwischen wird als neutral eingestuft. Der RSI von Ceco Environmental liegt bei 33,33, was auf eine "Neutral"-Einstufung hinweist. Über einen Zeitraum von 25 Tagen beträgt der RSI25 37,65, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hindeutet. Insgesamt wird die Gesamteinschätzung als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf Sentiment und Buzz im Internet wurde bei Ceco Environmental eine mittlere Aktivität in Bezug auf Diskussionen gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, was zu einem langfristigen Stimmungsbild von "Neutral" führt.

Die Dividendenrendite von Ceco Environmental liegt derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 5,29 Prozent liegt. Aufgrund dieser Differenz erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

In der technischen Analyse wird die Ceco Environmental derzeit als "Gut" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 14,68 USD, während der Kurs der Aktie bei 20,8 USD liegt, was einer positiven Abweichung von +41,69 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 18,64 USD weist auf eine positive Abweichung von +11,59 Prozent hin. Insgesamt wird die Aktie daher als "Gut" bewertet.