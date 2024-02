Cecep Wind-Power Aktie: Das wird nichts mehr!

Der Aktienkurs von Cecep Wind-power hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -23,21 Prozent erzielt, was eine Underperformance von -14,47 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler"-Branche bedeutet. Im Vergleich zum "Versorgungsunternehmen"-Sektor lag die Rendite von Cecep Wind-power um 14,47 Prozent darunter. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs der Cecep Wind-power bei 3,35 CNH, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 2,99 CNH liegt. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -10,75 Prozent und einer Bewertung von "Schlecht". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 2,95 CNH, was einer Differenz von +1,36 Prozent entspricht und somit zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 von Cecep Wind-power liegt bei 25,93 Punkten, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und zu einer "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI führt. Der RSI25 zeigt hingegen eine eher stabile Situation, weshalb die Bewertung hier "Neutral" lautet.

Die Stimmung und der Buzz rund um die Aktie von Cecep Wind-power wurden ebenfalls untersucht. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält die Aktie von Cecep Wind-power bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".