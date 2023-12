Cecep Wind-Power Aktie: Wie ist das denn jetzt passiert?

Weitere Suchergebnisse zu "Nemetschek":

Der Relative Strength Index (RSI) für die Cecep Wind-power-Aktie zeigt einen Wert von 85 für die letzten 7 Tage. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der 7-Tage-RSI bei 69,77, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Stimmung unter den Marktteilnehmern war in den letzten Wochen positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung durch die Redaktion führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Cecep Wind-power-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 3,54 CNH liegt, während der letzte Schlusskurs bei 2,98 CNH liegt, was einer "Schlecht"-Bewertung entspricht. Der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage ergibt jedoch eine "Neutral"-Bewertung.

Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten auf positive Einschätzungen und Stimmungen rund um die Aktie hin, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Trotzdem ergeben neun Handelssignale eine "Schlecht"-Einstufung. Insgesamt ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Cecep Wind-power bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Gut" bewertet ist.