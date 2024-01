Cecep Wind-Power Aktie: Viel Lärm um nichts?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der es ermöglicht, festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dies geschieht durch die Betrachtung der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über einen bestimmten Zeitraum. Der RSI der Cecep Wind-power-Aktie in den letzten 7 Tagen liegt aktuell bei 57, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage liegt mit 57,14 im neutralen Bereich, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie konnte in den letzten vier Wochen keine signifikante Veränderung festgestellt werden, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Allerdings wurde eine Zunahme in der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was zu einem "Gut"-Rating auf dieser Stufe führt.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass die Cecep Wind-power-Aktie mit einer Rendite von -21,82 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen" um mehr als 23 Prozent hinterherhinkt. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der Branche "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler" liegt die Aktie mit 23,01 Prozent deutlich im Minus, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Bei der technischen Analyse fällt auf, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Cecep Wind-power-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 3,46 CNH liegt, während der letzte Schlusskurs bei 3 CNH liegt, was einer Abweichung von -13,29 Prozent entspricht und somit ein "Schlecht"-Rating aus charttechnischer Sicht ergibt. Betrachtet man hingegen den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen, so liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Cecep Wind-power-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.