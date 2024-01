Cecep Wind-Power Aktie: Es fehlt nicht mehr viel!

Die technische Analyse der Cecep Wind-power-Aktie zeigt interessante Entwicklungen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie der letzten 200 Handelstage beträgt derzeit 3,48 CNH. Dies liegt deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 3 CNH, was einem Unterschied von -13,79 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Analyse wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so ergibt sich ein Wert von 3,08 CNH, was einem Unterschied von nur -2,6 Prozent zum letzten Schlusskurs entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung für die Aktie. Insgesamt wird die Cecep Wind-power-Aktie somit mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Cecep Wind-power aktuell mit einem Wert von 30 überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Betrachtet man die relative Bewegung auf 25 Tage (RSI25), so ergibt sich ein Wert von 57, was darauf hindeutet, dass der Titel weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Dies führt zu einer "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt sich für die RSI somit eine "Gut"-Einstufung.

Im Branchenvergleich erzielte Cecep Wind-power in den letzten 12 Monaten eine Performance von -19,31 Prozent. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler"-Branche ist dies eine Underperformance von -19,3 Prozent. Auch im Vergleich zum "Versorgungsunternehmen"-Sektor liegt die Aktie mit einer Unterperformance von 19,3 Prozent schlecht. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Bei der Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität stark zugenommen hat, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine positive Veränderung, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung für die Aktie.