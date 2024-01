Cecep Wind-Power Aktie: Dass es dann wirklich so schnell geht …

Der Aktienkurs von Cecep Wind-power hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -19,31 Prozent erzielt. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der Branche "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler", die im Durchschnitt um 0,06 Prozent gestiegen sind, bedeutet dies eine Underperformance von -19,38 Prozent für Cecep Wind-power. Im "Versorgungsunternehmen"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite bei 0,06 Prozent im letzten Jahr, was bedeutet, dass Cecep Wind-power 19,38 Prozent unter diesem Durchschnittswert liegt. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Cecep Wind-power bei 2,94 CNH liegt, was einer Entfernung von -15,52 Prozent vom GD200 (3,48 CNH) entspricht. Dies wird als "Schlecht"-Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 3,08 CNH, was zu einem "Neutral"-Signal führt, da der Abstand -4,55 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Cecep Wind-power-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im Bereich Sentiment und Buzz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität im Netz für die Aktie von Cecep Wind-power in den letzten Monaten eine erhöhte Aktivität aufweist. Dies führt zu einer "Gut"-Einschätzung. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine positive Veränderung, was ebenfalls zu einer "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt wird Cecep Wind-power daher als "Gut"-Wert bewertet.

Ein weiteres Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index (RSI), zeigt bei Cecep Wind-power einen RSI von 46,15, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 61,67 und ist ebenfalls ein Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt ergibt sich also eine Gesamteinschätzung von "Neutral" für die Cecep Wind-power-Aktie.