Cecep Wind-Power Aktie: Aufgepasst!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI misst das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses und normiert es auf einen Wert zwischen 0 und 100. Für Cecep Wind-power beträgt der RSI 83,33, was auf eine "Schlecht"-Bewertung hindeutet. Der RSI25, der für einen Zeitraum von 25 Tagen berechnet wird, beläuft sich auf 74,42, was ebenfalls auf eine "Schlecht"-Einstufung hinweist.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien über den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurden über Cecep Wind-power hauptsächlich positive Themen diskutiert. In den letzten ein bis zwei Tagen dominieren jedoch negative Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung der Aktie führt.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor "Versorgungsunternehmen" hat Cecep Wind-power im letzten Jahr eine Rendite von -17,69 Prozent erzielt, was 17,68 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler" beträgt -0 Prozent, und Cecep Wind-power liegt aktuell 17,68 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie eine Gesamtbewertung von "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Cecep Wind-power derzeit bei 3,51 CNH liegt, während der aktuelle Kurs bei 2,92 CNH liegt, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Sowohl die Distanz zum GD200 als auch zum GD50 deuten auf eine schlechte Performance hin, weshalb die Gesamtnote für die Aktie ebenfalls "Schlecht" ausfällt.