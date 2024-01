Cecep Solar Energy Aktie: Das war ja klar …

Weitere Suchergebnisse zu "Meituan":

Die Cecep Solar Energy hat kürzlich eine Dividende ausgeschüttet, die im Verhältnis zum Aktienkurs des Unternehmens einen positiven Unterschied von +0,05 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Halbleiter- und Halbleiterausrüstungsbranche aufweist. Unsere Analysten haben dem Unternehmen daher eine "Neutral"-Bewertung für seine Dividendenpolitik verliehen.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung hat die Cecep Solar Energy in den letzten 12 Monaten eine Performance von -19,72 Prozent verzeichnet. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der Branche im Durchschnitt um -0,07 Prozent gefallen, was bedeutet, dass das Unternehmen eine Underperformance von -19,65 Prozent aufweist. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält das Unternehmen daher ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Cecep Solar Energy-Aktie als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Die Cecep Solar Energy-Aktie erhält einen RSI7-Wert von 13,16, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht, sowie einen RSI25-Wert von 52,94, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Gut" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Cecep Solar Energy-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) eine Abweichung von -11,99 Prozent zum aktuellen Kurs aufweist. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Im Vergleich dazu liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.