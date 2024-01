Ceapro Aktie: Der absolute Knall!

Die Dividende, die Ceapro derzeit ausschüttet, liegt unter dem Branchendurchschnitt für Chemikalienunternehmen. Der Unterschied beträgt 3,65 Prozentpunkte (0 % gegenüber 3,65 %). Aufgrund dieser großen Differenz wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Auswertung, dass die Stimmung der Anleger im letzten Monat zunehmend schlechter wurde. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen nahm ab, was zu einer negativen Bewertung führt. Daher erhält die Ceapro-Aktie ein "Schlecht"-Rating in diesem Bereich.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Ceapro eingestellt waren. Es gab mehr negative als positive Tage, und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich negativ. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Ceapro eine "Schlecht"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse hat Ceapro in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -62,1 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Chemikalienbranche gezeigt. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich liegt die Performance von Ceapro deutlich unter dem Durchschnitt, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.