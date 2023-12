Ceapro Aktie: Was soll man davon noch halten?

Bei Ceapro gibt es eine Dividende von 0%, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt Chemikalien (3,68%) zu einer niedrigeren Ausschüttung führt. Die Differenz beträgt 3,68 Prozentpunkte, was die Einstufung als "Schlecht" rechtfertigt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Ceapro derzeit bei 0,43 CAD liegt. Dies führt zu der Einstufung als "Schlecht", da der Aktienkurs bei 0,2 CAD gehandelt wird und somit einen Abstand von -53,49 Prozent aufweist. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) liegt die Aktie mit einem Niveau von 0,29 CAD um -31,03 Prozent unter dem Durchschnitt, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Signal führt. Zusammenfassend ergibt sich also ein "Schlecht"-Befund auf Basis der beiden Zeiträume.

Im Hinblick auf die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator. Mit einem Wert von 15,44 ist Ceapro im Vergleich zur Branche "Chemikalien" deutlich günstiger bewertet und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 320,06, was einen Abstand von 95 Prozent bedeutet. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Auch die Stimmung der Anleger spielt eine Rolle bei der Einschätzung von Aktienkursen. Laut unseren Analysten wurden auf sozialen Plattformen überwiegend positive Kommentare zu Ceapro abgegeben. In den letzten zwei Tagen wurden jedoch hauptsächlich negative Themen rund um Ceapro in den sozialen Medien diskutiert. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht die Einstufung "Neutral". Insgesamt wird Ceapro somit hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft.