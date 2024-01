Ceapro Aktie: So schnell kann es gehen

Die Aktie von Ceapro wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 15,44 bewertet, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Chemiebranche (324,4) eine deutliche Unterbewertung von 95 Prozent darstellt. Dies signalisiert eine günstige Bewertung im Rahmen der fundamentalen Analyse.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt diese bei Ceapro derzeit bei 0 Prozent, was nur leicht unter dem Durchschnitt (0) für diese Aktie liegt. Daher erhalten sie von Analysten eine neutrale Bewertung in Bezug auf ihre Dividendenpolitik.

Die Stimmung rund um Ceapro-Aktien auf sozialen Plattformen wird als neutral eingestuft, obwohl in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen diskutiert wurden. Insgesamt wird die Stimmung als neutral bewertet.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Ceapro-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,41 CAD lag, während der letzte Schlusskurs bei 0,18 CAD liegt, was einer Abweichung von -56,1 Prozent entspricht. Auch in Bezug auf den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,25 CAD) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-28 Prozent). Daher erhält die Ceapro-Aktie in der Charttechnik insgesamt eine schlechte Bewertung.

Insgesamt zeigt sich, dass die Aktie von Ceapro aus fundamentalen und technischen Gründen derzeit als unterbewertet und als neutral in Bezug auf Dividendenpolitik und Stimmung eingestuft wird.