Ceapro Aktie: Es ist noch schlimmer als es aussieht!

Der Aktienkurs von Ceapro hat im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") eine Rendite von -62,1 Prozent erzielt, was mehr als 52 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. In der "Chemikalien"-Branche beträgt die mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten -10,42 Prozent, und auch hier liegt Ceapro mit 51,68 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie im vergangenen Jahr ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Ceapro-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 0,43 CAD lag. Der letzte Schlusskurs am Handelstag betrug jedoch nur 0,19 CAD, was einem Unterschied von -55,81 Prozent entspricht und daher zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt weisen auf eine negative Abweichung hin, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung auf kurzfristiger Basis führt.

In Bezug auf die Dividende kann bei einer Investition in die Aktie von Ceapro gegenüber dem Branchendurchschnitt der Chemikalien ein geringerer Ertrag in Höhe von 3,67 Prozentpunkten erzielt werden, da die Dividendenrendite des Unternehmens bei 0 % liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Der Relative Strength Index (RSI) für Ceapro liegt bei 80, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 62,07 und ergibt somit eine Einstufung als "Neutral" für 25 Tage. Insgesamt führt dieses Gesamtbild zu einem Rating von "Schlecht".