Ccoop Aktie: Nach so langer Zeit …

Der Relative Strength Index (RSI) der Ccoop liegt bei 20,59, was auf eine überverkaufte Situation hinweist. Daher wird die Situation als "Gut" bewertet. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 55, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt und daher als "Neutral" eingestuft wird.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs der Ccoop von 1,73 CNH mit einer Entfernung von +28,15 Prozent vom GD200 (1,35 CNH) als "Gut"-Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, zeigt einen Kurs von 1,66 CNH, was auf ein "Neutral"-Signal hinweist.

In Bezug auf die Dividende weist Ccoop mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (2,44%) auf. Daher erhält die Ccoop-Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

Das Stimmungsbild bei Ccoop hat sich in den letzten Wochen deutlich zum Negativen verändert. Dies wird auf eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen in den sozialen Medien zurückgeführt. Insgesamt wird Ccoop daher in dieser Stufe mit "Schlecht" bewertet.