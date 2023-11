Ccoop Aktie: Das ist mal eine Nummer!

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv für die Anleger. Nur an einem Tag war die Diskussion überwiegend negativ. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es vermehrt positive Gespräche über das Unternehmen Ccoop. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut" im Anleger-Sentiment.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite von Ccoop bei -7,55 Prozent, was mehr als 17 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Multiline-Einzelhandel" erzielte in den letzten 12 Monaten eine durchschnittliche Rendite von 5,03 Prozent, wobei Ccoop mit 12,58 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im letzten Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Dividendenrendite von Ccoop liegt bei 0 Prozent, was 2,19 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Multiline-Einzelhandel" hat eine durchschnittliche Dividendenrendite von 2 Prozent. Aus heutiger Sicht ist die Aktie daher ein unrentables Investment und wird von der Redaktion als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Wir betrachten den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Ccoop. Der 7-Tage-RSI liegt aktuell bei 55,17 Punkten, was bedeutet, dass Ccoop momentan weder überkauft noch überverkauft ist. Die Aktie wird somit als "Neutral" eingestuft. Auch der 25-Tage-RSI zeigt, dass Ccoop auf dieser Basis weder überkauft noch überverkauft ist (Wert: 33,33). Somit wird das Wertpapier auch für den RSI25 mit "Neutral" bewertet. Insgesamt erhält Ccoop daher eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.