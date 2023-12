Ccoop Aktie: So was hat man lange nicht gesehen!

Der Aktienkurs von Ccoop weist im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" eine Rendite von -15,93 Prozent auf, was mehr als 23 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Ebenso liegt die Rendite im Vergleich zur "Multiline-Einzelhandel"-Branche mit 17,85 Prozent deutlich darunter. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf Dividenden schüttet Ccoop derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt für Multiline-Einzelhandel, mit einer Differenz von 2,17 Prozentpunkten (0 % gegenüber 2,17 %). Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

Die Diskussionen auf sozialen Medienplattformen spiegeln die Einschätzungen und Stimmungen rund um Ccoop wider. Dabei häufen sich in den Kommentaren und Meinungen der letzten zwei Wochen insgesamt die positiven Meinungen. Im Gegensatz dazu überwiegen in den letzten Tagen die negativen Themen rund um den Wert. Unsere Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Neutral" ein, da die Anlegerstimmung als angemessen bewertet wird.

In der technischen Analyse ergibt sich für die Ccoop-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 1,32 CNH für den Schlusskurs. Der letzte Schlusskurs am Handelstag lag bei 1,44 CNH (+9,09 Prozent Unterschied), und somit erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt (1,34 CNH) liegt mit dem letzten Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+7,46 Prozent), was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Ccoop somit eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.