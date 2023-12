Ccoop Aktie: Reine Nervensache!

In den letzten Wochen gab es keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Ccoop in den sozialen Medien. Weder gab es einen starken Anstieg an übermäßig positiven Diskussionen, noch übermäßig negative. Daher erhält die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie zeigt, ob das Unternehmen viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall wurde über Ccoop unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

In Bezug auf den Aktienkurs von Ccoop ergab die Performance in den letzten 12 Monaten einen Rückgang von -15,93 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Multiline-Einzelhandel"-Branche im Durchschnitt um 2,59 Prozent, was bedeutet, dass Ccoop im Branchenvergleich um -18,52 Prozent unterperformt hat. Der "Zyklische Konsumgüter"-Sektor verzeichnete eine mittlere Rendite von 7,57 Prozent im letzten Jahr, wobei Ccoop um 23,51 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Diese Unterperformance führt sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich zu einem "Schlecht"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass die Ccoop-Aktie laut trendfolgender Indikatoren eine "Gut"-Bewertung erhält. Sowohl der 50- als auch der 200-Tage-Durchschnitt liegen über dem letzten Schlusskurs, was auf einen Aufwärtstrend hindeutet.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls positiv, da in den sozialen Medien überwiegend positive Meinungen über Ccoop veröffentlicht wurden. Trotzdem wurde in den letzten Tagen vor allem die positiven Themen rund um Ccoop diskutiert, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Ccoop-Aktie demnach eine "Neutral"-Bewertung im Hinblick auf die öffentliche Wahrnehmung, ein "Schlecht"-Rating im Branchen- und Sektorvergleich und ein "Gut"-Rating laut technischer Analyse und Anleger-Sentiment.