Ccoop Aktie: Kommt jetzt der Schock?

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Ccoop liegt bei einem Wert von 39, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Multiline-Einzelhandel" (KGV von 0) auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt liegt. Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie daher als neutral bewertet, da sie weder unterbewertet noch überbewertet scheint.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Ccoop-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 1,35 CNH lag. Der letzte Schlusskurs (1,55 CNH) weicht somit um +14,81 Prozent ab, was charttechnisch als gut bewertet wird. Auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der Durchschnitt bei 1,64 CNH, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs darunter liegt (-5,49 Prozent) und somit eine schlechte Bewertung erhält. Zusammenfassend erhält die Aktie von Ccoop daher für die einfache Charttechnik ein neutrales Rating.

Die Diskussionen zu Ccoop auf sozialen Medien zeigen, dass in den vergangenen zwei Wochen insgesamt positive Meinungen überwiegen, während überwiegend neutrale Themen angesprochen wurden. Basierend auf der Anlegerstimmung wird die Aktie daher als gut bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnte in den letzten vier Wochen eine Verbesserung festgestellt werden, weshalb die Aktie als gut bewertet wird. Die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat jedoch leicht abgenommen. Insgesamt erhält Ccoop daher auf dieser Stufe ein gutes Rating.