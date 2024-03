Ccoop Aktie: Augen auf!

Die deutsche Einzelhandelsfirma Ccoop hat eine Dividendenrendite von 0 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 2,28 % als niedrig eingestuft wird. Das Unternehmen schneidet daher in Bezug auf die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" ab.

In Bezug auf den Aktienkurs konnte Ccoop in den letzten 12 Monaten eine Performance von 29,8 % erzielen, während ähnliche Aktien aus der "Multiline-Einzelhandel"-Branche im Durchschnitt um -14,9 % gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +44,7 % im Branchenvergleich für Ccoop. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -8,41 % hatte, lag Ccoop 38,21 % über diesem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Überperformance erhält das Unternehmen in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Im Bereich Fundamentalanalyse liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Ccoop mit einem Wert von 39,13 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Daher erhält die Aktie auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Neutral".

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen eine unterdurchschnittliche Aktivität in Bezug auf Ccoop, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist auf eine negative Veränderung hin. Das langfristige Stimmungsbild wird daher insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

