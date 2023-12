Ccid Consulting Aktie: Das macht richtig Spaß!

Weitere Suchergebnisse zu "American Rare Earths":

Das Internet hat einen erheblichen Einfluss auf die Stimmung und das öffentliche Interesse an Unternehmen und Aktien. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien kann die Einschätzungen für Aktien stark beeinflussen. Laut Ccid Consulting zeigt die langfristige Diskussion eine mittlere Aktivität, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was bedeutet, dass kaum Änderungen identifiziert werden konnten, was zu einem insgesamt neutralen Stimmungsbild führt.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Bereich "Informationstechnologie" hat die Aktie von Ccid Consulting im letzten Jahr eine Rendite von 27,7 Prozent erzielt, was 35,38 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Die jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "IT-Dienstleistungen" beträgt 6,02 Prozent, und Ccid Consulting liegt aktuell 21,67 Prozent über diesem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI), der das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses betrachtet, zeigt für Ccid Consulting aktuell einen Wert von 50, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Auch bei einer Betrachtung über 25 Tage ergibt sich ein Wert von 63, was ebenfalls neutral ist. Insgesamt wird die Aktie auf Basis des RSI daher als "Neutral" eingestuft.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs (GD200) von Ccid Consulting bei 0,42 HKD liegt, während der Kurs der Aktie bei 0,51 HKD liegt, was einer Überperformance von +21,43 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Gut". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der letzten 50 Tage liegt bei 0,49 HKD, was einer Abweichung von +4,08 Prozent entspricht und somit zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Insgesamt wird die Aktie auf Basis der technischen Analyse als "Gut" bewertet.