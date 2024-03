Cciam Future Energy Aktie: Deshalb ist sie so schwach!

Der Sentiment und Buzz von Cciam Future Energy kann über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet werden. Die Anzahl der Wortbeiträge und die Rate der Stimmungsänderung geben interessante Einblicke in das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Die Aktie hat dabei eine mittlere Diskussionsintensität im Netz gezeigt, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich damit für Cciam Future Energy eine "Neutral"-Einstufung in diesem Punkt.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Cciam Future Energy bei 0 Prozent, was 12,31 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies macht die Aktie aus heutiger Sicht im Vergleich zu einem unrentablen Investment, was von der Redaktion mit einer "Schlecht"-Bewertung bestätigt wird.

Die technische Analyse zeigt, dass die Cciam Future Energy-Aktie sowohl nach dem 50- als auch dem 200-Tage-Durchschnitt eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 0,48 HKD, während der letzte Schlusskurs bei 0,34 HKD liegt, was einer Abweichung von -29,17 Prozent entspricht. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 0,36 HKD liegt unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Cciam Future Energy-Aktie liegt bei 71, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu ist der RSI auf 25-Tage-Basis bei 45,24, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ebenfalls ein "Schlecht"-Rating für Cciam Future Energy.