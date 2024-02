Cciam Future Energy Aktie: Das ist ein fast endgültiges Urteil!

Weitere Suchergebnisse zu "Future":

Die Cciam Future Energy-Aktie wird derzeit einer technischen Analyse unterzogen. Der gleitende Durchschnittskurs beläuft sich auf 0,52 HKD, während der aktuelle Kurs bei 0,34 HKD liegt. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -34,62 Prozent, was als "Schlecht" bewertet wird. Der GD50 der letzten 50 Tage beträgt 0,41 HKD, was einem Abstand von -17,07 Prozent entspricht und ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Gesamtnote "Schlecht".

Bezüglich des Relative Strength Index (RSI) zeigt sich ein Wert von 33,33, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, basierend auf einem Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 63,64 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Somit ergibt sich eine Gesamteinschätzung von "Neutral".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurden über Cciam Future Energy vorwiegend positive Diskussionen geführt. Nur an einem Tag herrschte eine neutralere Stimmung, während an keinem Tag negative Diskussionen verzeichnet wurden. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten vor allem positive Themen. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war nicht signifikant höher oder niedriger als üblich. Daher wird die Cciam Future Energy-Aktie insgesamt mit einem "Neutral"-Rating bewertet.