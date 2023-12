Cciam Future Energy Aktie: Der absolute Knall!

Weitere Suchergebnisse zu "Future":

Die Stimmung auf den Social-Media-Plattformen zeigt ein deutlich negatives Bild von Cciam Future Energy. In den letzten Wochen überwiegen die negativen Meinungen und Kommentare, was zu einer insgesamt schlechten Einschätzung des Unternehmens führt. Dies spiegelt sich auch in der technischen Analyse wider, die einen überkauften Wert von 88,89 im Relative Strength Index (RSI) aufzeigt. Auch der RSI25 mit einem Wert von 78 deutet darauf hin, dass die Aktie als überkauft betrachtet wird. Dies führt zu einer eindeutigen Bewertung des RSI als "Schlecht".

Auch bei der Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt sich keine wesentliche Veränderung in den letzten vier Wochen. Die Kommunikationsfrequenz bleibt stabil, wodurch die Aktie eine neutrale Bewertung erhält.

Die technische Analyse führt zu ähnlichen Ergebnissen, mit einem Abstand von -43,75 Prozent zum GD200 und -25 Prozent zum GD50. Basierend auf diesen Analysen erhält Cciam Future Energy insgesamt die Bewertung "Schlecht".