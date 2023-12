Cciam Future Energy Aktie: Wo soll das noch hinführen?

Weitere Suchergebnisse zu "Future":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Dies wird durch die Relation der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit ermittelt. Betrachten wir den RSI der letzten 7 Tage für die Cciam Future Energy-Aktie: Der Wert liegt aktuell bei 77, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überkauft ist. Entsprechend wird ein "Schlecht"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und zeigt ebenfalls, dass Cciam Future Energy überkauft ist (Wert: 70). Somit wird das Wertpapier auch nach RSI25 mit "Schlecht" eingestuft. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Schlecht"-Rating für Cciam Future Energy.

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnte in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung des Stimmungsbildes bei Cciam Future Energy festgestellt werden. Dies zeigt sich in der mangelnden Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen in den sozialen Medien, die die Grundlage für diese Auswertung bilden. Daher wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion und die Veränderung der Anzahl der Beiträge konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält Cciam Future Energy daher eine "Neutral"-Bewertung.

Die Diskussionen über Cciam Future Energy in den sozialen Medien geben ein klares Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Es wurden in den vergangenen Tagen überwiegend neutrale Themen angesprochen, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist. Zusammenfassend ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Cciam Future Energy bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Neutral" bewertet ist.

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Cciam Future Energy mittlerweile auf 0,08 HKD, während die Aktie selbst einen Kurs von 0,047 HKD erreicht hat. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht" aufgrund einer Distanz zum GD200 von -41,25 Prozent. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt derzeit bei 0,06 HKD, was einen Abstand von -21,67 Prozent zur Aktie bedeutet und ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Somit wird insgesamt die Gesamtnote "Schlecht" vergeben.

