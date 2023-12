Cciam Future Energy Aktie: Wie ernst sind DIESE Neuigkeiten?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Instrument der technischen Analyse, um das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses im Zeitablauf zu betrachten. Für die Cciam Future Energy zeigt der RSI derzeit einen Wert von 44,44, was auf Neutralität hinweist. Eine Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt jedoch einen Wert von 79, was darauf hindeutet, dass die Aktie als überkauft betrachtet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine schlechte Bewertung auf Basis des RSI.

Das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien zeigen keine wesentlichen Veränderungen in Bezug auf die Stimmungslage oder die Kommunikationsfrequenz bezüglich der Cciam Future Energy. Daher wird die Aktie auf dieser Basis ebenfalls neutral bewertet.

Das Anleger-Sentiment, das auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien basiert, zeigt jedoch eine besonders negative Stimmung in den letzten zwei Wochen. Dies spiegelt sich auch in der aktuellen neutralen Einschätzung wider.

In Bezug auf die technische Analyse weist der Durchschnitt des Schlusskurses der Cciam Future Energy-Aktie für die letzten 200 Handelstage eine Abweichung von -32,86 Prozent auf, was eine schlechte Bewertung aus charttechnischer Sicht bedeutet. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage zeigt mit einer Abweichung von -21,67 Prozent eine schlechte Bewertung auf kurzfristiger Basis.

Insgesamt erhält die Cciam Future Energy-Aktie daher eine schlechte Bewertung aufgrund der technischen Analyse.