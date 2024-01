Cciam Future Energy Aktie: Was kommt da auf sie zu?

Weitere Suchergebnisse zu "Future":

Die Cciam Future Energy Aktie hat in den letzten Tagen einen gleitenden Durchschnittskurs von 0,07 HKD erreicht, während der aktuelle Kurs bei 0,04 HKD liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie zum GD200 einen Abstand von -42,86 Prozent aufweist, was als "Schlecht" bewertet wird. In Bezug auf den GD50 der letzten 50 Tage liegt der Wert bei 0,06 HKD, was einen Abstand von -33,33 Prozent bedeutet und ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Bewertung "Schlecht" basierend auf den gleitenden Durchschnittskursen.

Die Stimmung und das Interesse der Anleger an der Cciam Future Energy Aktie wurden ebenfalls analysiert. Dabei wurde festgestellt, dass die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum eine mittlere Aktivität aufweist und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung für das Unternehmen war in diesem Zeitraum kaum signifikant, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird daher die langfristige Stimmungslage der Aktie von Cciam Future Energy als "Neutral" eingestuft.

Darüber hinaus wurde der Relative Strength Index (RSI) für 7- und 25-Tage-Basis für Cciam Future Energy betrachtet. Dabei ergab sich, dass der 7-Tage-RSI bei 50 Punkten liegt und somit die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls einen Wert von 68,75, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie von Cciam Future Energy daher auch in Bezug auf den RSI als "Neutral" bewertet.

Abschließend wurde auch die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien untersucht und es wurde festgestellt, dass überwiegend neutrale Themen zu der Aktie diskutiert wurden. Basierend auf dieser Analyse wird daher die Anleger-Stimmung insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Die Cciam Future Energy Aktie erhält somit in verschiedenen Analysen und Bewertungen insgesamt die Einstufung "Neutral".