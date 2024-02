Cciam Future Energy Aktie: Schlechte Nachrichten über schlechte Nachrichten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Für einen Zeitraum von 7 Tagen wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf eine Skala von 0 bis 100 normiert. Der RSI für die Cciam Future Energy zeigt einen Wert von 25, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 56,25, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Gut".

In der technischen Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs wird die Cciam Future Energy derzeit als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,5 HKD, während der Aktienkurs bei 0,35 HKD liegt, was einer Abweichung von -30 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 0,4 HKD resultiert in einer Abweichung von -12,5 Prozent, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Schlecht".

In der fundamentalen Analyse gilt die Aktie von Cciam Future Energy als überbewertet, gemessen am Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 485,09. Dieser Wert liegt insgesamt 198 Prozent höher als der Branchendurchschnitt im Segment "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies", der 162,66 beträgt. Aufgrund dieser Bewertung erhält die Aktie in der fundamentalen Analyse die Einstufung "Schlecht".

Die Dividendenrendite von Cciam Future Energy liegt bei 0%, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 11,85% im Segment Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies als niedrig zu bewerten ist, da die Differenz 11,85 Prozentpunkte beträgt. Aus diesem Grund wird die Einstufung der Aktie derzeit als "Schlecht" abgeleitet.