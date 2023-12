Cccg Real Estate Aktie: Finger Weg!

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung von Cccg Real Estate wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Die Aktie hat eine erhöhte Aktivität im Netz gezeigt, was auf eine starke Diskussionsintensität hindeutet und eine "Gut"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung hat kaum Änderungen aufgewiesen, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich für Cccg Real Estate in diesem Punkt die Einstufung "Gut".

Die Anleger-Stimmung bei Cccg Real Estate in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. In den letzten Wochen standen insbesondere negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamteinschätzung als "Schlecht" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Cccg Real Estate-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 13,31 CNH liegt. Der letzte Schlusskurs (9,43 CNH) weicht somit um -29,15 Prozent ab, was einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen führt zu einem "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Cccg Real Estate aktuell überkauft ist, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Auf einer Basis von 25 Tagen ergibt sich jedoch ein neutraler Wert, was zu einer Gesamteinstufung des RSI als "Schlecht" führt.