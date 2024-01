Cbtx im Check!

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar umkehren, was Auswirkungen auf die Einschätzungen für Aktien haben kann. Bei Stellar wurde eine mittlere Diskussionsintensität in den sozialen Medien gemessen, weshalb wir diesem Signal die Bewertung "Neutral" zuordnen. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu kaum identifizierbaren Änderungen führte. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Rating für das langfristige Stimmungsbild.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs von Stellar derzeit auf 23,53 USD, während die Aktie selbst einen Kurs von 27,1 USD erreicht hat. Dies führt zu einer positiven Bewertung von "Gut". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 24,96 USD, was einem Abstand von +8,57 Prozent entspricht – auch dies führt zu einer Bewertung von "Gut". Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtnote von "Gut" für Stellar.

Die Dividendenrendite von Stellar liegt bei 2,28 Prozent, was 136,53 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. In der Branche "Handelsbanken" beträgt die durchschnittliche Dividendenrendite 138 Prozent. Basierend auf dieser Analyse ist die Aktie im Vergleich eher ein unrentables Investment und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Stellar-Aktie zeigt, dass das Wertpapier überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergänzt die Analyse um eine längerfristigere Betrachtung und führt zu einer Einstufung als "Neutral". Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Schlecht"-Rating für Stellar.