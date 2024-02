Cbtx Aktie: Das sollte man sich durch den Kopf gehen lassen …

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse genutzt, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Stellar wird auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt bei 36,51 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung für den 7-Tage-RSI hinweist. Der 25-Tage-RSI liegt bei 56,83, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält Stellar daher eine "Neutral"-Bewertung in diesem Abschnitt.

Die Dividendenrendite von Stellar beträgt 1,95 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 138,86 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet. Der 200-Tages-Durchschnitt beträgt 23,84 USD, während der letzte Schlusskurs bei 25,03 USD liegt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 26,36 USD, was unter dem letzten Schlusskurs liegt und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Stellar auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "Neutral"-Rating.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Stellar beträgt aktuell 9,18, was 45 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Aktie wird daher als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.