Cbre Aktie: Ein einmaliger Erfolg!

Cbre erhält eine gemischte Bewertung von Analysten. In den letzten zwölf Monaten erhielt das Unternehmen insgesamt 4 Bewertungen, mit einer durchschnittlichen Bewertung von "Gut". Die Kursprognose von 89,75 USD ergibt ein Aufwärtspotenzial von 3,1 Prozent, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt.

Die technische Analyse zeigt ebenfalls eine positive Bewertung. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) liegt bei 78,4 USD, während der aktuelle Kurs bei 87,05 USD liegt, was zu einer Abweichung von +11,03 Prozent führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 80,95 USD über dem letzten Schlusskurs, was zu einer positiven Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt jedoch gemischte Signale. Der 7-Tage-RSI von 83,74 Punkten deutet darauf hin, dass die Cbre-Aktie überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen ein neutrales Rating.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien, die in den letzten zwei Wochen vor allem positiv waren. In den letzten ein, zwei Tagen haben jedoch negative Themen zugenommen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Automatische Analysen der Kommunikation ergaben jedoch hauptsächlich positive Signale, was zu einer insgesamt positiven Bewertung des Anleger-Sentiments führt.