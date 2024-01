Cbre Aktie: Hammer Entwicklung!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier gegenwärtig "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Index setzt Kursbewegungen im Zeitverlauf ins Verhältnis. Betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Cbre. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 66,76 Punkte, was bedeutet, dass Cbre derzeit weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI liegt der Wert bei 31,52, was ebenfalls auf eine neutrale Bewertung für die Aktie hindeutet.

Nach der langfristigen Meinung von Analysten erhält die Cbre-Aktie die Einschätzung "Gut". Von insgesamt 4 Bewertungen lauten 3 "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht". Es liegen keine neuen Analystenupdates aus dem letzten Monat vor. Das Kursziel der Analysten wird bei 89,75 USD angesiedelt, was einer prognostizierten Performance von 0,79 Prozent entspricht. Insgesamt erhält die Aktie somit ein "Neutral"-Rating.

Bezüglich des Sentiments und des Buzz lässt sich sagen, dass die Aktivität im Netz für Cbre schwach war, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist. Die Rate der Stimmungsänderung blieb ebenfalls gering, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt wird die Aktie in diesem Punkt als "Schlecht" eingestuft.

In der technischen Analyse wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses die Cbre als "Gut" bewertet. Der GD200 des Wertes verläuft bei 78,28 USD, während der Kurs der Aktie bei 89,05 USD liegt, was einer Abweichung von +13,76 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 80,13 USD führt zu einer "Gut"-Einstufung.

Insgesamt erhält die Cbre-Aktie somit eine Bewertung von "Gut" basierend auf dem RSI, der Analysteneinschätzung und der technischen Analyse.