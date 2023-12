Cboe Global Markets Aktie: Dies ist jetzt besonders wichtig

Die Stimmung und das Buzz im Internet können die Einschätzungen für Aktien maßgeblich beeinflussen. Bei Cboe Global Markets wurde eine starke Diskussionstätigkeit festgestellt, was auf eine positive Stimmung hindeutet. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch kaum Veränderungen, was zu einem insgesamt guten Stimmungsbild führt.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen der "Kapitalmärkte"-Branche hat Cboe Global Markets in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 45,29 Prozent erzielt, was einer Outperformance von +34,27 Prozent entspricht. Auch im "Finanzen"-Sektor lag die Rendite mit 6,39 Prozent über dem Durchschnitt, was zu einer guten Bewertung in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie von Cboe Global Markets als neutral eingestuft wird, sowohl für den RSI7 (59,74) als auch für den RSI25 (49,97).

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Cboe Global Markets derzeit bei 1,36 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer negativen Einschätzung der Dividendenpolitik durch die Redaktion.