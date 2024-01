Cboe Global Markets Aktie: Anleger aufgepasst!

Die Dividendenrendite für Cboe Global Markets beträgt derzeit 1,36 Prozent, was nur leicht unter dem Durchschnitt von 1,39 Prozent liegt. Daher wird die Dividendenpolitik des Unternehmens von unseren Analysten neutral bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine deutliche Veränderung in der Kommunikation über Cboe Global Markets. Die Aktie erhält daher eine neutrale Bewertung. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen deutet darauf hin, dass es derzeit nicht besonders im Fokus der Anleger steht. Insgesamt erhält die Aktie daher eine neutrale Bewertung.

Die Stimmung gegenüber Cboe Global Markets in den sozialen Medien war überwiegend positiv, jedoch wurden in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen diskutiert. Aus dieser Betrachtung ergibt sich ebenfalls eine neutrale Einstufung. Die Analyse von Handelssignalen zeigt jedoch, dass sechs von insgesamt sechs Signalen positiv sind, was zu einer positiven Bewertung auf der Ebene der Handelssignale führt. Insgesamt wird die Stimmung gegenüber Cboe Global Markets daher als gut eingestuft.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt derzeit bei 27,22, was 52 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 56 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, weshalb Cboe Global Markets in dieser Hinsicht eine positive Bewertung erhält.