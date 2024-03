Cblt Aktie: Das kann einfach nicht wahr sein

Der Aktienkurs von Cblt hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -50 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche im Durchschnitt um -21,82 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Cblt im Branchenvergleich eine Underperformance von -28,18 Prozent aufweist. Der "Materialien"-Sektor verzeichnete eine mittlere Rendite von -21,82 Prozent im letzten Jahr, und Cblt lag 28,18 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich wird Cblt in dieser Kategorie mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

Hinsichtlich der Fundamentaldaten weist das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Cblt einen Wert von 2 auf. Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Metalle und Bergbau" (KGV von 336,28) liegt das KGV von Cblt deutlich unter dem Durchschnitt (ca. 99 Prozent). Aus fundamentaler Sicht wird Cblt daher als unterbewertet angesehen und erhält in dieser Hinsicht eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt an, dass die Situation der Cblt-Aktie weder als überkauft noch als überverkauft betrachtet wird, da der RSI bei 50 liegt. Für den RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt der Wert bei 40, was auf eine neutrale Situation hinweist. Somit wird für diese Kategorie insgesamt eine Einstufung als "Neutral" vergeben.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt für die Cblt-Aktie sowohl auf 50- als auch auf 200-Tage-Basis ähnliche Werte wie der letzte Schlusskurs, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Cblt auf Basis der trendfolgenden Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.