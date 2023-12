Cblt Aktie: Was war das denn?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Im Fall von Cblt betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 100 Punkte, was bedeutet, dass Cblt derzeit überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 57,14, was bedeutet, dass Cblt weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf die Dividende weist Cblt derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,84 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") hat die Aktie von Cblt im vergangenen Jahr eine Rendite von 50 Prozent erzielt, was 61,43 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie zeigt die Analyse eine mittlere Aktivität sowie kaum Änderungen in der Stimmungsrate, was zu einer "Neutral"-Bewertung bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes führt.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für die Aktie von Cblt, mit "Schlecht" in Bezug auf die Dividende, "Gut" in Bezug auf die Aktienkurs-Performance und "Neutral" bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes.