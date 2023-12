Cblt Aktie: Reine Nervensache!

Der Aktienkurs von Cblt hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" als äußerst stark erwiesen. Mit einer Rendite von 50 Prozent liegt das Unternehmen um mehr als 60 Prozent über dem Durchschnitt. In der Branche "Metalle und Bergbau" erreichte die mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten -10,4 Prozent. Auch hier übertrifft Cblt mit 60,4 Prozent diese Leistung deutlich. Die gute Entwicklung des Aktienkurses im vergangenen Jahr führte zu einer Bewertung von "Gut" in dieser Kategorie.

In Bezug auf die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der wichtigste Indikator. Cblt weist mit einem Wert von 2,3 ein deutlich günstigeres KGV auf als der Branchendurchschnitt in "Metalle und Bergbau". Dies zeigt, dass die Aktie unterbewertet ist, da das Branchen-KGV bei 320,27 liegt, was einen Abstand von 99 Prozent bedeutet. Auf dieser Grundlage wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Die Dividendenrendite von Cblt beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0 Prozent, was 3,67 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Metalle und Bergbau, 3,67) liegt. Die Redaktion bewertet die Dividendenpolitik des Unternehmens daher als "Schlecht". Bei der Dividendenrendite wird die Dividende in Relation zum aktuellen Aktienkurs gesetzt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken in Bezug auf die Cblt-Aktie war in den vergangenen Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen der Anleger über das Unternehmen Cblt. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie mit "Neutral". Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.