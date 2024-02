Cblt Aktie: Aus und vorbei!

Der Aktienkurs von Cblt verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -50 Prozent, was zu einer Underperformance von -28,51 Prozent im Branchenvergleich führte. Im Vergleich zur "Metalle und Bergbau"-Branche, die durchschnittlich um -21,49 Prozent gefallen ist, schnitt Cblt schlechter ab. Der "Materialien"-Sektor verzeichnete eine mittlere Rendite von -21,49 Prozent, und Cblt lag 28,51 Prozent darunter. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf fundamentale Daten liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 2, was bedeutet, dass die Börse lediglich 2,3 Euro für jeden Euro Gewinn von Cblt zahlt. Dieser Wert liegt 99 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 327 und deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist, was zu einer "Gut"-Einstufung führt.

Hinsichtlich der Dividende kann bei einer Investition in die Aktie von Cblt derzeit eine Dividendenrendite von 0 % erzielt werden, was einen geringeren Ertrag um 3,5 Prozentpunkte im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Metalle und Bergbau-Branche darstellt. Aufgrund der niedrigeren Dividenden fällt die Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht" aus.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Cblt liegt bei 50, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, zeigt mit einem Wert von 100 eine "Schlecht"-Einschätzung auf diesem Niveau. Zusammenfassend ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Schlecht" basierend auf dem RSI.